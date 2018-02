GENOVA - I carabinieri della Forestale di Monterosso, nelle Cinque Terre, hanno sequestrato il cantiere di una costruzione abusiva e denunciato il proprietario, l'esecutore materiale e il direttore dei lavori. L'intervento consisteva nella realizzazione su terreno demaniale di un nuovo fabbricato in muratura portante e tetto in cemento armato che tuttavia non possedeva le dovute autorizzazioni e violava alcune normative di paesaggistica, urbanistica, antisismica, sulle aree naturali protette e sul vincolo per scopi idrogeologici.

NON SOLO - Il fabbricato, non ancora ultimato, era oltretutto già predisposto per gli allacci idrici e elettrici. Per questi motivi i carabinieri della stazione Parco hanno eseguito il sequestro giudiziario preventivo del cantiere, sequestro convalidato dall'Autorità Giudiziaria.