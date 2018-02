GENOVA - Momenti di tensione ieri, nei pressi dello stadio Luigi Ferraris, dove alle 15 si giocava Sampdoria- Udinese, per la segnalazione di un uomo armato di pistola dentro un palazzo. L'uomo è stato visto entrare in un edificio di via Casata Centuriona e sul posto sono giunti poliziotti delle volanti, della squadra mobile e dell'Uopi, l'Unità speciale anti terrorismo della polizia. Chiusa per alcuni minuti e poi riaperta la strada già presidiata dagli steward dello stadio in vista della partita.

SEGNALAZIONE - La prima segnalazione dell'uomo armato sarebbe arrivata da un vigile urbano avvertito da un ragazzo che avrebbe visto entrare nel portone un uomo armato di pistola. Per rintracciarlo gli agenti delle volanti hanno bussato porta a porta, interrogando tutti gli abitanti del palazzo.

ALLARME RIENTRATO - L'uomo è stato individuato e fermato. Si trattava di un albanese di 26 anni, subito trasferito in questura per accertamenti. Nell'abitazione dove è stato trovato l'uomo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola lanciarazzi, al vaglio degli esperti della scientifica. A quanto sembra l'uomo ha negato fin dall'inizio di avere impugnato l'arma per minacciare una persona con cui avrebbe litigato.