GENOVA - Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Una guardia carceraria in servizio nella garitta, sulle mura di cinta del carcere di Marassi, durante il suo sollito giro di persulstrazione, ha visto e segnalato alla polizia tre ladri in azione in un garage di corso De Stefanis, nei pressi del penitenziario.

L'ARRESTO - Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti delle volanti e del commissariato di San Fruttuoso che hanno arrestato i tre, un giovane peruviano e due di origini ecuadoriane. I tre sono stati arrestati per furto in concorso: dalle prime indiscrezioni potrebbero essere ladri professionisti che avrebbero commesso numerosi altri colpi analoghi e da tempo ricercati dalle forze di polizia.