LIGURIA - Nessuna particolare criticità in Liguria per la prima notte di gelo nonostante le temperature notturne si siano abbassate notevolmente attestandosi in negativo ben oltre lo zero termico. Il valore più basso, secondo i dati Limet, è stato quello in Val d'Aveto su Monte Bue (-18°) mentre Arpal riporta a Monte Settepani (Osiglia, Savona) -14.8. La minima più 'alta' 1.7° a Ventimiglia. A Genova le minime, a parte Monte Pennello che è oltre mille metri e ha registrato -11°, sono andate dai -4.6 di Fiorino, sulle alture alle spalle di Genova Voltri, a -0.3 in centro città, alla Foce. Neve sul Levante ligure, Cinque Terre e alture.



SPARGISALE IN AZIONE - Dopo il nevischio di ieri in centro a Genova e con il progressivo abbassarsi delle temperature, i volontari di protezione civile hanno provveduto a spargere il sale sui tratti di strada pedonali e davanti agli edifici pubblici.

SETTIMANA GELIDA - La settimana che sta iniziando sarà caratterizzata da temperature rigide che porteranno a gelate diffuse, con possibili precipitazioni anche a carattere nevoso, a partire da giovedì. L'agenzia regionale sta monitornado la situazione e l'allerta gialla per neve nelle zone costiere è già rientrata.