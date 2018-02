GENOVA STURLA - Una donna stamane è finita con la sua auto sulla spiaggia di Vernazzola, a Sturla, nel levante di Genova, e per recuperare l'auto ha dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Ai poliziotti della municipale giunti sul posto l'automobilista ha raccontato con un filo di imbarazzo di essere finita sulla sabbia per errore con una ruota mentre cercava uno spazio per effettuare la manovra di inversione di marcia in via Tabarca: «Slittavo, e così ho proseguito verso il mare, sino a quando mi sono bloccata». La donna dopo essere giunta quasi in riva al mare non ha potuto fare altro che abbandonare la vettura e chiedere aiuto.

SANZIONE E RECUPERO - Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che l'hanno multata per divieto di transito. Per il reucpero sono intervenuti i pompieri del discattamento di Genova Est che hanno agganciato la macchina ad un fuoristrada e con verricello l'hanno rimessa sull'asfalto.