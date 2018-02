Scoppia un compressore, muore un operaio

GENOVA - Incidente mortale sul lavoro ieri sera poco dopo le 22:00 in una ditta di verniciature industriali a Piano di Follo, a La Spezia. Un operaio di 53 anni, Gabriele Spagnoli, residente a Sarzana, stava eseguendo un lavoro di sabbiatura all'interno del capannone industriale quando, per cause in corso di accertamento, è morto. L'uomo indossava una maschera che gli permetteva di respirare durante l'operazione e che era collegata a un compressore situato all'esterno del capannone che, per cause da verificare, è esploso. Alcuni colleghi hanno sentito il boato e si sono precipitati trovando l'operaio a terra. Vani i tentativi di rianimazione, guidati al telefono dal personale del 118. Tra le ipotesi quella che l'operaio possa essere morto per soffocamento o per una esalazione velenosa, forse collegata all'esplosione del compressore, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza. Sul posto i carabinieri che hanno disposto il sequestro dell'officina, i tecnici dell'Asl 5, inoltre 118, Croce Rossa e Vigili del fuoco.