Ansaldo Energia svela la prima turbina a gas da primato mondiale

GENOVA – Pesa 450 tonnellate, ha una potenza di oltre 500 megawatt e in un ciclo combinato raggiunge gli oltre 800 megawatt, con il rotore saldato lungo più di 13 metri costituisce un primato assoluto a livello mondiale in grado di competere con i maggiori player internazionali.

E' la prima turbina a gas realizzata da Ansaldo Energia negli stabilimenti di Genova su licenza ex Alstom modello GT36-S5. E' la macchina più potente del portafoglio prodotti dell'azienda ed è stata denominata 'Montebianco'. Sarà la prima turbina a essere spedita via mare attraverso il nuovo polo produttivo inaugurato l'anno scorso a Cornigliano. Al momento Ansaldo Energia è in grado di produrre sei esemplari all'anno. Alla presentazione sono intervenuti il presidente di Ansaldo Energia Giuseppe Zampini, il responsabile per lo sviluppo dei mercati asiatici Chen Xuewn, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il sindaco Marco Bucci, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, l'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco.