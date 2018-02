Genova è tra le città più care d'Italia

GENOVA - Aumenta l'inflazione e Genova si riconferma una delle città che hanno avuto un aumento maggiore dei prezzi. Lo ha reso noto l'Unione nazionale Consumatori che ha redatto la classifica delle città e delle regioni più costose d'Italia. Secondo lo studio dell'associazione in testa alla classifica delle città più care, in termini di maggior spesa, si conferma Bolzano seguita da Firenze e Genova. Nel capoluogo ligure, a fronte di un aumento dell'1,4% dell'inflazione, la spesa supplementare per una famiglia di 4 persone corrisponde su base annua a 626 euro contro una media per l'Italia di 347 euro.

«Anche se Genova resta ferma al terzo posto - ha detto Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - i prezzi sono ulteriormente aumentati rispetto a dicembre, salendo, su base tendenziale, da +1,3% (maggior spesa pari a 582 euro, Ndr)) a +1,4%». Una situazione che si ripercuote anche sulle Regioni e che vede la Liguria scendere di una posizione ma sempre nella Top ten delle più care. Tra le regioni, la Liguria è al quarto posto.