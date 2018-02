Eventi a Genova, 7 cose da fare venerdì 23 febbraio

GENOVA – Dai concerti, al teatro, alla cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera genovese.

Ornella Vanoni in città

Venerdì 23 febbraio, alle 18, Ornella Vanoni incontrerà il pubblico e firmerà le copie di «Un pugno di stelle» presso la Libreria Feltrinelli, in via Ceccardi (intervista a cura di Renato Tortarolo). Acquistando il cd , si potrà ricevere il pass per avere accesso prioritario al firma copie. I tre cd che compongono «Un pugno di stelle» sono «Imparare ad amarsi», dedicato ai duetti con gli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana; «Una bellissima ragazza», che raccoglie i maggiori successi dell'artista dagli anni '90 al 2013 e «L'appuntamento», che contiene una selezione di brani storici e più significativi di Ornella Vanoni.

Concerti

Lo Swing Circus sbarca nuovamente a Genova. Nella serata di venerdì 23 febbraio, dalle 22, è in programma un nuovo appuntamento tra musica e spettacolo al Seven Days. A dipingere la magica cornice della serata ecco i The Sweet Life Society assieme ai colleghi genovesi Fils de la Fête, e a tanti festosi amici per un viaggio fra ricche meraviglie senza tempo. Donna Camillo dj, ospite speciale della serata, farà scatenare tutti con la sua speciale selezione di chicche sonore quindi iniziate a sciogliere le giunture e fare stretching, il rischio di farsi male in balli ed evoluzioni sarà altissimo. Gli ingredienti principali della serata sono swing, lindy hop, vintage, photo set, dress code retrò, e molto altro.

Musica live

Venerdì 23 febbraio, alle 21, appuntamento ai Giardini Luzzati con «The Ranch» in concerto. Un trio (e più) schietto, rozzo e maleducato che ha la missione di produrre un sound potente, colorato e contemporaneo, pieno di sperimentazioni, improvvisazione e faccia tosta. Il loro secondo album, intitolato «100 Smiles an Hour», è uscito nell'Agosto del 2017, e contiene 11 tracce originali piene di sorprese.

A teatro

Il compositore Marco Tutino, reduce dal successo ottenuto a San Francisco ed a Cagliari con la Ciociara, approda al Carlo Felice con l'opera comica «Miseria e nobiltà», tratta dalla commedia di Eduardo Scarpetta, soggetto, sceneggiatura e libretto di Luca Rossi e Fabio Ceresa. Appuntamento al Carlo Felice di Genova dal 23 febbraio al primo marzo. Mentelocale dà la possibilità di vedere «Miseria e nobiltà» a prezzo super scontato: i biglietti nella serata di giovedì 1 marzo. Regia di Rosetta Cucchi, regista d'opera lirica; assistente alla regia, Stefania Panighini; scene, Tiziano Santi; assistente alle scene, Alessia Colosso; costumi, Gianluca Falaschi; luci, Luciano Novelli; nuovo allestimento della Fondazione Teatro Caro Felice e Teatro Verdi Salerno. Direttore d’orchestra, Francesco Cilluffo; orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice; maestro del Coro Franco Sebastiani.

Commedia

Al Teatro Govi, in scena W la Bai. Oltre un secolo di irriverenza e di storia genovese, la Compagnia Goliardica Baistrocchi torna al Teatro Govi con il suo nuovo spettacolo. Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, tenente-studente di Giurisprudenza caduto nella Prima Guerra Mondiale, la Bai, formata da studenti ed ex-studenti dell’Università degli studi di Genova – scelti con appositi casting – è stata attiva quasi annualmente portando in scena spettacoli tutti al maschile, in puro spirito goliardico, che strizzano l’occhio alla realtà locale con incursioni nell’attualità di più ampia portata. Il finale, come da tradizione, vede sempre il corpo di ballo esibirsi in uno scatenato can-can, con guepièred’ordinanza. La compagnia è stata laboratorio di formazione per alcuni professionisti affermati del mondo dello spettacolo, come Popi Perani, Enzo Tortora e Paolo Villaggio, e dal 1958 in poi, per molti anni, le musiche portano la firma di Umberto Bindi.

Cultura

Venerdì 23 febbraio, alle 19, tornano gli aperitivi scientifici del ciclo «Scienza a tutta birra» al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova, che coniugano argomenti di interesse scientifico e culturale con la degustazione di prodotti tipici della Val di Vara. Il titolo del prossimo incontro, a cura di Zeus - Divulgazione scientifica a Genova, è «Aperitivo con la Bufala - Fake news, istruzioni per l’uso», ed il tema trattato in questa occasione è fortemente attuale. Nell'ultimo periodo, infatti, accade sempre più spesso che i media italiani si occupino di fake news. Ma di cosa si tratta veramente? Nel corso della serata sarà fatta una panoramica del fenomeno con esempi legati all’ambito naturalistico e si proverà a capire come è possibile difendersi dalle «bufale», imparando a riconoscerle e a non condividerle con i nostri contatti. La discussione potrà proseguire in modo informale davanti a un bicchiere di birra artigianale assaggiando i prodotti tipici della Val di Vara dell'Azienda Agricola "I Paloffi». L'organizzazione è a cura dell'Associazione Didattica Museale Adm – Genova. Costo 10 euro a persona, prenotazione obbligatoria al numero 334 8053212.

M'illumino di meno

Venerdì 23 febbraio, alle 18 in piazza De Ferrari, appuntamento con «M'illumino di meno». L'evento rientra in «M'illumino di meno», festa nazionale inventata e promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio 2 ormai da 14 anni, i calendari addirittura la riportano per ricordare a tutti di celebrare la giornata nazionale del risparmio energetico. L'associazione tRIciclo bimbi a basso impatto propone una armoniosa passeggiata in girotondo per bimbi, passeggini e candele in Piazza De Ferrari a tutti i cittadini e le associazioni amanti dell'ambiente che vogliono condividere con i propri bimbi il messaggio di «M'illumino di meno 2018»: promuovere la bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. Quest'anno l'obiettivo è ambizioso: si riuscirà in tutta Italia a totalizzare 555 milioni di passi per raggiungere simbolicamente la luna? L’invito per tutti i genovesi, grandi è piccini, in piedi o in passeggino, è di venire a passeggiare con noi tenendo in mano una candela per fare un bel girotondo. Portate anche i bimbi che stanno imparando a camminare: ogni primo piccolo passo vale 10 volte quello di un adulto... quindi grazie ai bimbi la Luna è davvero a portata di passo.