Giovani per sempre: a Villa Croce in nome della 'Silver Age'

GENOVA - Col 28% di over 65 anticipa l'invecchiamento del mondo del 2100: partendo da questa previsione i curatori del Museo d'arte contemporanea di Villa Croce, Carlo Antonelli e Anna Daneri hanno costruito la mostra manifesto 'Vita, morte, miracoli - L'arte della longevità' a Villa Croce da domani al 1^ maggio, che mescola video di Jean Dupuy o performance di Renata Boero e Rodolfo Vitone con la nuova frontiera tecno fatta di cellule staminali, robot per salire creuze e diete anti-aging.

«Genova è un laboratorio e da parco immobile si trasforma in una miniera assoluta di futuro - dice Antonelli - L'alleanza tra ventenni e ottantenni sarà un'occasione di rinascita di una città che è sempre stata all'avanguardia di tutti i fenomeni. Perciò questa mostra pensa alla vecchiaia come ricchezza e abbina arte e tecnologia». Daneri parla di «mostra immersiva in cui ogni artista ha avuto una stanza nella quale intervenire».