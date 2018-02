Ruba barca per fuggire in Francia e affonda, trovato grave su una spiaggia

GENOVA - Ha rubato un barchino in disuso sulla spiaggia di Multedo (Genova) con l'intento di raggiungere la Francia, ma il piccolo scafo è affondato e l'uomo ha rischiato di morire per il freddo. E' accaduto questa mattina e il protagonista è un migrante che ha detto di essere afgano. La piccola imbarcazione è affondata a poche decine di metri dalla riva. Lo straniero è riuscito a raggiungere la spiaggia dove già in stato di ipotermia è stato soccorso dal titolare di un'officina che gli ha offerto una coperta e chiamato il 118. L'uomo è stato trasferito in ambulanza in ipotermia, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul fatto hanno avviato le indagini i militari della Capitaneria di Porto che hanno già recuperato la piccola barca.