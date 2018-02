Terremoto nell'entroterra di Chiavari e Lavagna, evacuate le scuole

GENOVA - Scossa di terremoto avvertita dopo delle 13 nell'entroterra di Chiavari e di Lavagna: apparentemente non ci sono stati danni né feriti. Ma alcune scuole sono state evacuate come prevedono i protocolli di sicurezza per casi come questi: sono stati fatti uscire i bambini delle elementari di Cogorno e dell'asilo di Ne (dove è accorso anche il sindaco), e gli studenti del Villaggio San Salvatore di Cogorno. Nelle strutture sono ora in corso verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco di Genova e di Chiavari per escludere che la scossa possa avere provocato lesioni alle strutture. A detta dei pompieri l'epicentro del sisma sarebbe nel comune di Cogorno a una profondità di sei chilometri. La magnitudo registrata è stata di 2,2.