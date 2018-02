Wwf, i boschi del savonese sono diventate vere e proprie discariche abusive

SAVONA - Le Guardie Wwf di Savona hanno rinvenuto una vasta area nell'entroterra del Comune di Toirano interessata da molti abbandoni di rifiuti. «Una situazione delle peggiori mai riscontrate nella provincia di Savona, afferma il Responsabile delle Guardie del Wwf Piombo. In questo periodo si sta procedendo a una vera e propria catalogazione delle aree a rischio abbandoni rifiuti: sono circa una quindicina i siti nell'entroterra di Toirano che di fatto si sono o si stanno trasformando in vere discariche». L'area incriminata è nella Valvaratella tra località Salto del Lupo fino a giungere al Giogo di Toirano. Le guardie hanno rinvenuto «tre carcasse di auto abbandonate all'incuria da anni, rifiuti pericolosi come lastre di eternit, bombole gpl e altri rifiuti di vario genere e tipologia. Particolarmente grave la situazione ambientale relativa ad una vera e propria discarica abusiva situata nei pressi dell'ex discoteca prima di giungere al giogo di Toirano».