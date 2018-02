Uomo anziano spara in aria a degli intrusi che entrano in casa, ma loro cercano di ucciderlo

GENOVA - Vede entrare uno sconosciuto in casa, prende il fucile e spara in aria ma per tutta risposta prima viene preso di mira con alcune pentole, poi gli sparano contro un colpo di pistola mancandolo. E' successo a Stella, nell'entroterra di Savona ieri pomeriggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Savona. L'anziano, un pensionato di 74 anni ha detto ai carabinieri che stava pulendo il proprio fucile da caccia quando ha sentito il cane abbaiare e si è accorro che qualcuno gli stava entrando in casa. Allarmato ha preso il fucile e ha sparato un colpo in aria. L'uomo entrato in casa ha cominciato a tirargli pentole e tutto quello che aveva a portata di mano ma il suo complice ha sparato addosso all'anziano mancandolo. Tutto è terminato per il sopraggiungere di un'auto con la sirena: era il terzo complice che ha fatto salire i due che sono così spariti. A quel punto l'anziano ha chiamato il 112.