Eventi a Genova, 8 cose da fare il 17 e il 18 febbraio

GENOVA – Gusto, concerti, teatro, appuntamenti con la cultura e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana genovese.

Sapori al Ducale

Eccezionalmente per il mese di febbraio, la mostra mercato Sapori al Ducale si terrà durante il terzo weekend del mese invece che nel secondo weekend. L’appuntamento, pertanto, sarà sabato 17 e domenica 18 febbraio. Nessuna variazione, invece, per gli orari e la location: sarà sempre Piazza Matteotti ad ospitare l’iniziativa che rimarrà aperta al pubblico dalle 10 alle 20 in entrambe le giornate. Gli stand itineranti più gustosi d’Italia offrono in degustazione e vendita eccellenze enogastronomiche portatrici di tradizioni ed antichi saperi, sapori tipici che ricordano le immagini dei territori da cui provengono. Tante regioni rappresentate per raccontare, attraverso un percorso gastronomico, la splendida varietà culinaria italiana, rispettosa della stagionalità e dell’impegno di coloro che dedicano il loro lavoro a valorizzare la qualità e genuinità delle materie prime. Gli affezionati visitatori della mostra mercato non dovranno comunque rinunciare ad acquistare e mettere in tavola le migliori produzioni enogastronomiche provenienti da tutta Italia. Sarà l’occasione per fare scorta di formaggi, insaccati, miele e derivati, dolci, olio e vino.

Red Canzian a Genova

Red Canzian, che ha partecipato al 68esimo Festival di Sanremo con «Ognuno al suo racconto», incontra i fan alla Mondadori di Genova domenica 18 febbraio alle 15. Appuntamento con il firma copie dell'album «Testimone del tempo»: chi acquista il cd presso il Mondadori Bookstore , riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Red Canzian. L’album conterrà 13 brani che riassumono il viaggio della carriera di Red Canzian, con chiari riferimenti ai suoi inizi all’insegna del rock, e vanta testi firmati da Renato Zero, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, Vincenzo Incenzo, Gabriele Cannarozzo e Miki Porru. Il 9 febbraio è uscito il primo 45 giri della carriera solista di Red Canzian, contenente una speciale ed esclusiva versione con orchestra, disponibile solo su vinile, del brano sanremese. Ognuno ha il suo racconto e, sul lato B, Presto, tardi, forse, mai. Un’edizione limitata e numerata a 1000 copie contenente un originale vinile di colore azzurro, un assoluto must per tutti i fan.

A Teatro

Al Teatro Carlo Felice, domenica 18 febbraio in scena «Prova d'assieme di Miseria e Nobiltà». Lo spettacolo tratto dalla commedia di Eduardo Scarpetta, vede il soggetto, sceneggiatura e libretto di Luca Rossi e Fabio Ceresa.

Musica live

«La Notte» è una giovane band fiorentina. «Volevo fare bene» è il loro nuovo album uscito il 19 gennaio per Woodworm Label. La band è stata candidata al Premio Tenco come miglior Opera Prima 2016 raccogliendo favori di pubblico e critica. Si esibiscono in concerto al Cane di Genova (Corso Perrone 22), la sera di sabato 17 febbraio, dalle 22. «Volevo fare bene» è un disco che colpisce per le molteplici sfaccettature che si rivelano nello scorrere delle dieci tracce, una raccolta di canzoni intime - «un viaggio all'interno dei miei pensieri» nelle parole del frontman Yuri Salihi - che racchiudono quella luce propria di chi è in grado di scavare a fondo con naturale semplicità: "Io volevo fare bene per me, per noi. Ma l'ho fatto? Ho fatto bene o ho sbagliato qualcosa? Posso e possiamo sempre dare di più".

Jazz

Una serata speciale e dalle tinte Jazz in programma al Mercato del Carmine di Genova. Sabato 17 febbraio, dalle 20.30, c'è il concerto con il «Portofino Jazz Club». Ritorna un gruppo che farà assaporare dolci e intensi ritmi jazz con il loro repertorio tutto da ascoltare. Portofino Club è un trio ligure formato da Antonella Trovato al pianoforte, Stefano Zerega al Basso elettrico e Vittorio Gosio alla batteria. Il gruppo ricerca nella creatività una nuova forma di espressione per il mercato italiano, mettendo a frutto le lunghe varie esperienze musicali eterogenee dei suoi componenti. Nato nel 2016, «Portofino Jazz Club»ha come obiettivo di proporre un repertorio che da un lato possa soddisfare il musicista senza porre alcun limite di genere e stile e dall’altro offrire un prodotto interessante e stimolante all’ascolto. Larghi spazi all’improvvisazione con tendenza alla ricerca modale dei suoni. Il gruppo propone brani che spaziano dalla fusion anni '80, al migliore smooth jazz americano passando da omaggi a grandi autori pop… tutti in stile prettamente Portofino Club. Un’occasione per riascoltare brani conosciuti con visioni diverse dalle originali. A completare la serata, si possono gustare i piatti creati e praparati dallo chef del Mercato.

Spettacolo

Appuntamento al Teatro Garage con lo spettacolo «Storie», in scena sabato 17 e domenica 18 febbraio con Blas Roca Rey che torna alla Sala Diana dopo alcuni anni in cui era stato ospite in stagione con l’ex moglie Amanda Sandrelli, e Monica Rogledi. Storie è un viaggio appassionante e appassionato nella poesia, nella letteratura e nel teatro, che come filo conduttore ha il motore che muove il mondo: l’amore. Il racconto propone brani classici come lo struggente canto di Paolo e Francesca dell’Inferno di Dante, e autori contemporanei come Benni, Carofiglio, Concita De Gregorio e due monologhi di una sorprendente autrice italiana, Lucilla Lupaioli. Il tutto è accompagnato dalla musica del giovane Rocco Roca Rey(oboe e pianoforte), i cui interventi rendono la musica parte integrante dello spettacolo. Fantasia, commozione, risate, passione e sorprese. Gli ingredienti necessari a rendere speciale una serata dedicata, visto l’argomento, a tutti noi, giovani e meno giovani, uomini e donne. La chiave d'accesso? Credere sempre che ogni sogno deve avere un unico obiettivo: cercare di realizzarlo.

Per i più piccoli

Domenica 18 febbraio, al Teatro della Tosse, alle 16, in scena «Jack e il fagiolo magico». Pasta e fagioli: una ricetta antica, di cui si ignora l’esatto luogo di nascita, ma di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Anche Eso e Fedo, due orfanelli già ospiti del pio ospizio di Marshalsea ed ora irrimediabilmente votati al vagabondaggio, sono cresciuti a fiabe e favole, scoprendo in esse fondamentali insegnamenti per la vita. Raggiunta la maggior età, i due percorrono sicuri le vie del mondo arrangiandosi alla bell’e meglio e cercando di tirar su qualche soldo con il loro ricco repertorio di storie. E poco importa se alla morale delle favole si aggiungono altri insegnamenti raccolti strada facendo e se i racconti si condiscono con la fame che non dà loro tregua. E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori. Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese Jack e il fagiolo magico tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. Perché la morale è poi questa: finché c’è il piacere di raccontare, la nostra favola non finisce mai.

Carnevale dei piccoli al museo

Tutto dedicato ai più piccini, dai 3 ai 5 anni, l'appuntamento «Carnevale dei piccoli» di domenica 18 febbraio al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova, dalle 11.15. Quale migliore occasione di festeggiare il carnevale in compagnia degli animali più appariscenti e colorati del Museo? I bimbi potranno partecipare anche mascherati, e alla fine dell'attività è prevista una dolce srpresa... L'incontro ha la durata di circa 1 ore e un costo di 6 euro a bambino. Raccomandata la prenotazione al numero 334 8053212.