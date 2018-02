Un ragazzo di 22 anni attraversa i binari, ucciso dal treno

GENOVA – Un ventunenne di origini marocchine è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari della ferrovia a circa 500 metri dalla stazione di Sestri Levante. E' successo la scorsa notte intorno alle 23:00. Il giovane, Abdelrrahim Boukarym, colpito dal Freccia Bianca 8680 Roma-Genova è morto sul colpo.

Il macchinista, sotto choc, ha raccontato di averlo visto e illuminato da lontano con i fari del locomotore. Ma non ha potuto fare niente: «Credevo che quel ragazzo si fermasse, invece quando ha visto arrivare il treno ha tentato di attraversare i binari», ha aggiunto il ferroviere. Il ventenne deceduto abitava a Leivi, comune alle spalle di Chiavari. Si ignora il motivo per cui si trovasse a Sestri Levante. Secondo gli agenti della Polfer e i carabinieri che hanno svolto il primo sopralluogo sul punto della tragedia, il giovane ha scavalcato un muretto e tentato di attraversare i binari per arrivare prima dall'altra parte di Sestri senza doversi servire di uno dei sottopassi della zona.