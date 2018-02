Eventi a Genova, 6 cose da fare il giorno di San Valentino

GENOVA – Concerti, spettacoli, cene per due, cultura e tanto altro Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del San Valentino genovese.

Musica

La band bolognese Lo Stato Sociale torna con un progetto discografico «Primati» che ha accompagnato la loro partecipazione alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, chiusa al secondo posto con «Una vita in vacanza». Appuntamento alla Libreria Feltrinelli, mercoledì 14 febbraio alle 18, per un incontro firmacopie con la band. In programma anche un mini-live. Evento libero fino a esaurimento posti, per avere l’accesso prioritario al firma copie è possibile acquistare il disco alla Feltrinelli di Genova e ritirare il pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento scorte. «Primati» è una raccolta differenziata di singoli del collettivo bolognese. Contiene i tre inediti Una vita in vacanza, Fare mattina e Facile scritti successivamente all’uscita dell’ ultimo disco, oltre ad una nuova versione di Sono così indie tutti e quattro prodotti da Fabio Gargiulo e altri tredici singoli che hanno segnato il percorso della band dalla fondazione fino alla partecipazione al Festival di Sanremo. Presente nel disco anche una nuova versione di Sono così indie. Una vita in vacanza, il brano che la band porterà sul palco dell’Ariston, è un’arguta riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i regaz mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l’individuo con la sua professione.

Enrico Bertolino a teatro

Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a cimentarsi in questa formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri di Roma e Milano. Si tratta appunto dell’instant theatre, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Appuntamento con «Di male in seggio» al Teatro Politeama Genovese nei giorni mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, alle 21. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità, e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, un tutorial col sorriso sulle labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi equamente ripartiti. Novanta minuti di spettacolo per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove. E’ possibile adattare l’esperimento ai più svariati temi del dibattito pubblico nazionale o locale attraverso un sapiente lavoro autorale svolto a tre mani da Enrico Bertolino, Luca Bottura e Massimo Navone che ne cura anche la regia. Da un’idea di Enrico Bertolino, Luca Bottura; scritto da Enrico Bertolino, Luca Bottura; con Enrico Nocera; regia Massimo Navone. Al termine del monologo di mercoledì 14 febbraio, così come si confà alla formula dell’instant theatreâ, Enrico Bertolino intervisterà due ospiti della vita pubblica nazionale: il candidato di Liberi e Uguali Sergio Cofferati e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

San Valentino a Palazzo Reale

In occasione di San Valentino, sarà possibile seguire dalle 15 alle 17 la visita guidata a Palazzo Reale dedicata al tema dell’amore con analisi delle seguenti opere: Ratto di Proserpina di Francesco Maria Schiaffino nella Galleria degli Specchi. Ratto di Proserpina di Valerio Castello nella Sala delle Udienze. Apparizione dell'angelo ad Agar e Ismaele nella Sala delle Udienze. Prenotazione al numero 010 2710236.

Libri

Mercoledì 14 febbraio alle 16.45 presso la Biblioteca Universitaria di Genova (via Balbi 40) appuntamento con la presentazione del libro, «La ragazza che ero, la riconosco». Schegge di autobiografie femministe. Presentano Oriana Cartaregia, Luca Borzani, Donatella Alfonso. Parla Marta Baiardi, una delle autrici. Saranno presenti tutte le autrici, comprese Elvira Boselli e Francesca Dagnino. La stagione del movimento delle donne negli anni Settanta nelle autobiografie di otto militanti genovesi.

San Valentino in Castello

Mercoledì 14 febbraio, dalle 19.30, appuntamento nel giorno degli innamorati con «Castello in Love». La splendida dimora del Capitano D'Albertis apre le sue porte agli innamorati, che potranno visitare le suggestive sale del castello, accompagnati da brevi racconti e curiosità sulla vita del suo proprietario, sui suoi viaggi e le sue avventure in giro per il mondo. A fare da sfondo le romantiche terrazze panoramiche, affacciate sulla città ed il porto. Segue cena romantica con menù a scelta mare/terra, a cura di Bonton

San Valentino con le stelle

Mercoledì 14 febbraio, una serata speciale sotto le stelle all'Osservatorio Astronomico del Righi in occasione di San Valentino : le attività iniziano alle 21 in Aula Planetario con la proiezione «Amori tra le stelle», le storie d'amore che i popoli del passato hanno immaginato di rappresentare sulla volta stellata, che si ripete tramite turni di 30 minuti circa, mentre nel nuovo Planetario del Parco delle Mura si terrà la nuova speciale proiezione full-dome A cavallo di un raggio di luce, che vi farà esplorare l'universo a bordo di un raggio di luce partito da una galassia lontana lontana... Al telescopio dell'Osservatorio, sempre a partire dalle 21 e tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, sarà possibile, condizioni meteo permettendo, osservare in dettaglio le meraviglie degli astri dell'inverno e in particolare la Grande Nebulosa di Orione, uno dei luoghi privilegiati per la nascita delle stelle nella Via Lattea.