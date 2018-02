Uno Zifio si affaccia nel golfo di La Spezia

GENOVA - Uno zifio è stato avvistato nel tardo pomeriggio di ieri nel mare antistante il porto di La Spezia. Il cetaceo riconoscibile per il muso allungato è stato visto dai militari della Capitaneria di Porto durante una perlustrazione a bordo di una motovedetta dello specchio acqueo del porto.

Lo zifio è un cetaceo simile a un grosso delfino che può arrivare fino a 10 metri di lunghezza. Molto discreto, è un animale che vive perlopiù in profondità. Frequenti gli avvistamenti nei due canyon nel mare davanti a Genova. I militari della Capitaneria di Porto della Spezia hanno avvertito dell'avvistamento i colleghi della guardia costiera di Genova che poi, come prevede il protocollo per lo studio delle specie presenti nel Santuario dei Cetacei, l'hanno segnalato ai biologi dell'Acquario di Genova.