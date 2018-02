8 Marzo, Genova cerca ambasciatrici per rappresentare la città nel mondo: fatevi avanti

GENOVA - Genova cerca Ambasciatrici per rappresentare la città nel mondo. In occasione della Festa della Donna, l'8 marzo, il sindaco Marco Bucci nominerà a Palazzo Tursi donne motivate a restituire alla città l'appellativo di Superba e a promuoverne il suo aspetto internazionale. Dopo la nomina, lo scorso 12 ottobre, degli 'Ambasciatori' di Genova nel mondo, il Comune fa partire una nuova «call» con l'obiettivo di ricercare donne che, grazie alla propria attività e alla propria vision, siano in grado di dare lustro alla città.

Le candidature potranno essere proposte da Associazioni o da singole persone e andranno presentate entro il 15 febbraio, allegando una breve presentazione della candidata e, possibilmente, un curriculum all'indirizzo cerimoniale@comune.genova.it. Le ambasciatrici, con un ruolo volontario e non remunerato, daranno la loro disponibilità a impegnarsi per suscitare interesse verso Genova, attraendo nuovi investimenti e recuperando i rapporti con i genovesi che hanno lasciato la città.