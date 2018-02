Pierfrancesco Favino: «Io la rivelazione del Festival?»

SANREMO - «Io la rivelazione del Festival? Ebbene, mi sono rivelato, ho anche questa luce dietro durante questa intervista»: solare, divertente e divertito, Pierfrancesco Favino è da oggi anche una star del piccolo schermo, viste le doti da showman esibite nella prima serata di Sanremo. Non si è limitato a recitare, il suo mestiere, e a condurre insieme al direttore artistico Claudio Baglioni e a Michelle Hunziker, ma ha cantato e si è lanciato in divertenti sketch fino a ritrovarsi a gattonare sul palco in uno dei momenti più eccentrici della serata di debutto del festival. Lui che alla vigilia non nascondeva l'ansia oggi è felice, un fiume in piena, ma si schernisce: «Non penso a me, penso alla squadra», dice, «Sono solo una parte di un gruppo di tantissime persone, sul palco e fuori della scena». Per i suoi compagni d'avventura sperticati apprezzamenti: «Sono strabiliato dalla generosità di Claudio» dice e affascinato dalla «professionalità e ironia di Michelle».