I Supereroi arrivano al Gaslini per una nuova incubatrice donata al reparto di Patologia neonatale

GENOVA - Si sono calati dal tetto dell'Ospedale di Giorno del Gaslini di Genova i volontari della ditta 'Edilizia acrobatica' che hanno indossato i panni dei supereroi della Marvel per dare una giornata di serenità ai bambini ricoverati nel nosocomio genovese.

La facciata è diventata un vero e proprio set sul quale era possibile vedere Batman e Spiderman, l'incredibile Hulk, Thor e Superman, insomma tutti personaggi della fumettistica americana. Un'occasione per festeggiare la donazione, da parte dell'associazione Cicogna Sprint Onlus, di una nuova incubatrice 'BabY Leo' donata al reparto di Patologia Neonatale del Gaslini. «Abbiamo pensato di donare la migliore incubatrice sul mercato - ha spiegato Mascha Rossetti, vicepresidente dell'associazione - perché siamo tutti genitori e, quindi, vogliamo il meglio per i nostri bimbi. Questa sarà la prima ma speriamo di riuscire a renderne disponibili altre quattro per poter coprire almeno la terapia intensiva».