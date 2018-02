In Liguria 'debutta' una nuova pericolosa droga

ALBENGA (SAVONA) - Ad Albenga 'debutta' la nuova droga, la Shaboo. Dieci grammi di cristalli di questo stupefacente, una anfetamina molto più potente della cocaina, sono stati sequestrati dai carabinieri. La droga è stata trovata addosso a un marocchino di 35 anni, irregolare in Italia, che è stato arrestato. Se venduta, la droga avrebbe fruttato allo straniero mille euro, un grammo di Shaboo viene venduto a 100 euro.

L'uomo è stato fermato nel centro storico perché i militari sapevano che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento per non tornare più ad Albenga dal questore di Savona. Quando è stato fermato il marocchino si è innervosito ed è scattata la perquisizione che ha permesso di trovare lo stupefacente. È la prima volta che i militari trovano questo narcotico estremamente pericoloso e molto diffuso nelle grandi città, ad Albenga. Sono già 15, in una settimana, gli arresti per droga ad Albenga.