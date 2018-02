Litiga con fidanzata e allora sfascia 16 auto e moto

GENOVA – Litiga con la fidanzata e si sfoga danneggiando 16 fra auto e moto posteggiate. Per questo un trentaduenne di origine marocchina è stato fermato e arrestato nel centro di Lavagna dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante: l'uomo, in regola e con un lavoro fisso da artigiano, residente a Chiavari dove è conosciuto come una persona mite, è stato accusato di danneggiamento aggravato e continuato per essersi accanito con calci e pugni sui 16 veicoli posteggiati a cui ha ammaccato le carrozzerie e rotto gli specchietti.

A segnalare il raid dell'uomo sono stati alcuni passati: sul posto, in corso Buenos Aires, una pattuglia dei carabinieri lo ha fermato e gli ha chiesto spiegazioni del suo comportamento. Il trentenne per nulla pentito di quanto fatto ha spiegato che si era sfogato perché aveva litigato con la fidanzata. Stamane il giudice del processo di direttissima nel tribunale di Genova ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la scarcerazione.