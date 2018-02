Una vera e propria fabbrica del falso scoperta dalla GdF, multe arriveranno anche ai clienti

GENOVA – La Guardia di finanza ha scoperto e smantellato una fabbrica del falso che produceva capi e accessori di abbigliamento e gadget contraffatti prevalentemente di merchandising sportivo come Ferrari e Valentino Rossi, e li vendeva sul portale eBay cono lo pseudonimo 'shopfromzena2016'.

Il laboratorio era a Bolzaneto. Sequestrati 14.000 pezzi di merce contraffatta, presse a caldo, punzonatrici, computer, plotter, supporti magnetici e documentazioni sulle spedizioni ai clienti e i pagamenti ricevuti. Identificati e sanzionati 278 clienti, che dovranno pagare multe da 100 a 7 mila euro. L'attività illecita, gestita da un 40enne genovese, era mascherata da un'attività di facciata, che è risultata essere completamente in 'nero'. L'imprenditore è stato indagato per contraffazione: rischia da 2 a 6 anni di reclusione e una multa da 5.000 a 50.000 euro. E' stato denunciato anche per evasione di imposte negli anni dal 2013 al 2015.