Cani e proprietari in Comune a Savona contro il divieto di pipì in centro

GENOVA - Una quarantina di proprietari di cani, alcuni dei quali con 'fido' al seguito, si è presentata oggi pomeriggio in consiglio comunale a Savona, per protestare contro l'ordinanza che vieta le deiezioni canine in centro. La protesta è avvenuto in concomitanza della discussione in Consiglio di una mozione del M5s che chiedeva il ritiro dell'ordinanza. Nonostante le proteste rumorose, umane e canine, l'amministrazione non ha fatto marcia indietro. La mozione in teoria è stata approvata, ma solo dopo che un consigliere di maggioranza ha presentato un emendamento con cui sostituiva integralmente il testo dei pentastellati con un altro elaborato dal centrodestra. Testo che ovviamente non prevedeva il ritiro dell'ordinanza, ma solo l'integrazione futura nel regolamento di convivenza civile dopo aver recepito i suggerimenti di Enpa e Asl. Si è arrivati al paradosso di un M5S che ha votato contro la propria stessa mozione, completamente rimpiazzata da quella della maggioranza.