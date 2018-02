A Genova la Regata delle Repubbliche Marinare

GENOVA - La giunta comunale di Genova conferma per il prossimo giugno l'organizzazione nel capoluogo ligure dell'edizione numero 63 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, con un impegno di spesa di 130 mila euro previsto a bilancio. La rievocazione storica con gara remiera vedrà sfidarsi gli equipaggi di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia.

La macchina organizzativa si è messa in moto con la delibera della giunta di Genova che ha adottato le linee guida per realizzare la manifestazione. Saranno organizzati anche alcuni eventi collaterali che coinvolgeranno squadre delle quattro Repubbliche Marinare impegnate in diverse discipline sportive, come per esempio nuoto, calcio e tiro con l'arco. Genova è l'equipaggio remiero campione in carica in virtù della vittoria del galeone bianco portacolori della Superba nella regata a Pisa lo scorso anno.