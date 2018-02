Neve vicino alla costa da Ventimiglia a Genova

GENOVA - Come previsto con la diramazione dell'allerta gialla per neve a causa dell'abbassarsi delle temperature sta nevicando su gran parte dell'entroterra della Liguria anche a ridosso della costa. Fiocchi stanno cadendo dall'Imperiese e sino alle spalle di Genova dove nevischia sulle autostrade A26 e A7, salendo da Prà verso i valichi del passo del Turchino e da Bolzaneto verso Busalla. Le precipitazioni, come riferiscono i previsori di Arpal Liguria, non sono abbondanti e anche se diffuse non stanno creando problemi alla viabilità. A Urbe, comune a 500 metri di altitudine alle spalle di Savona, si sono accumulati 5 centimetri di neve. Percorribili per ora tutte le autostrade e strade dell'entroterra. Le precipitazioni sono previste fino alla mezzanotte di oggi. Migliore la situazione nel levante di Genova e nello Spezzino.