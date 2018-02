Per farsi un selfie con il Re Magio danneggiano la cattedrale

GENOVA - Forse per farsi un selfie, qualcuno si è arrampicato sull'antico portale della cattedrale di San Lorenzo a Genova e ha danneggiato un rilievo scultoreo realizzato nel 1225 circa staccando la testa e una mano a un Re Magio. Come riporta oggi Il Secolo XIX, ad accorgersi del danno sarebbero state per prime le guide turistiche che portano i visitatori in cattedrale e hanno rinvenuto a terra frammenti dell'opera danneggiata. Hanno subito avvertito la Curia ed è scattata la segnalazione alla Sovrintendenza e una denuncia ai carabinieri, che hanno avviato una indagine.

Secondo la prima ipotesi, il 'selfista' si è arrampicato sul portale, magari sostenuto da un'altra persona, fino a mettere i piedi o a tenersi con le mani a una delle figure del rilievo scultoreo 'Le storie dell'infanzia di Cristo' del Maestro dell'Arca del Battista. I carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale che conducono le indagini hanno acquisitole immagini delle telecamere che sorvegliano la cattedrale.