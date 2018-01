Preso ladro seriale, aveva già commesso 39 colpi durante la 'pausa pranzo'

GENOVA - E' stato fermato dalla polizia il presunto ladro seriale che da un paio di mesi svaligiava negozi nelle pause pranzo. E' un genovese di 44 anni, tossicodipendente con precedenti penali. Era uscito di prigione nel settembre scorso. Secondo gli investigatori, svuotava le casse dei negozi per comprarsi la droga. Agli agenti ha detto: «Ho cominciato a commettere reati quando sono stato lasciato dalla mia compagna».

L'uomo è stato arrestato dagli investigatori della squadra Mobile e del commissariato San Fruttuoso: era a casa di un'amica a Sampierdarena. E' accusato di furto aggravato continuato. Gli agenti gli addebitano 17 furti, fra cui alcune spaccate, in parte commessi fra il centro città e la bassa Valbisagno, ma è anche sospettato di altri 22 colpi. Sequestrati 7 scooter che l'uomo avrebbe usato per i furti. A tradire l'uomo sono stati proprio i motorini che rubava per effettuare i colpi, spesso di marca Kimko Agility, e che poi abbandonava.