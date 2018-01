Festival di Sanremo: Laura Pausini super ospite della prima serata

ROMA - Laura Pausini al Festival di Sanremo2018: è la super ospite confermata della prima sera e torna sul palco del Teatro Ariston dove iniziò la sua ascesa, una carriera che l'ha trasformata in una star internazionale. La Pausini, che venduto oltre 70 milioni di album nel mondo, torna in Tv dopo quasi due anni di assenza, a testimonianza del forte legame con Claudio Baglioni, sancito nel tempo da numerose collaborazioni.

Il suo nuovo inedito ha conquistato il 1/o posto della classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia e la top 10 delle chart europee e latino americane. In radio 'Non è detto' nei primi giorni di programmazione è volato in vetta alla classifica dei brani più suonati dalle radio. La canzone anticipa 'Fatti sentire', il prossimo album di inediti in uscita il 16 marzo. Laura Pausini tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio con due anteprime al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour mondiale che a partire dall'estate toccherà tutta l'Europa, gli Usa e l'America Latina.