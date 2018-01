Mozione anti-burqa, sì dal Consiglio comunale

GENOVA - Il consiglio comunale di Genova ha approvato con 23 voti favorevoli e 14 contrari la mozione proposta dalla Lega Nord per vietare l'ingresso nei luoghi pubblici comunali a persone con il volto coperto. La mozione fa riferimento alle «donne velate in luoghi pubblici o aperti al pubblico» e impegna sindaco e giunta «a stabilire con un'ordinanza che qualora in un locale pubblico comunale si presentasse persona con volto coperto sia immediata la richiesta di intervento delle forze dell'ordine per l'identificazione».