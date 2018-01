Eventi a Genova, ecco cosa fare mercoledì 31 gennaio

GENOVA – Concerti, scienza, libri e sapori. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del mercoledì sera genovese.

Musica live

«The Wooden Sky» al Teatro Bloser , alle 21.30. Ultimo album di «The Wooden Sky», un inno alla sopravvivenza in un mondo sempre più strano e difficile. Si tratta del quinto album della band, dopo un silenzio lungo tre anni, iniziato dopo la pubblicazione di Let's be Ready, un album che ha segnato la transizione della band dalle radici folk ad un sound rock and roll elettrico. Oggi la band evolve ancora virando verso un suono più sperimentale, con influenze 70s pop rock e rock psichedelico. I testi rivelano l'abilità nel trattare temi sia politici che personali senza risultare mai scontati, in particolare facendo riferimento all'attività che Gardiner svolge con le famiglie dei rifugiati Siriani. Indie folk band Canadese dinamica e colta, nata nel 2003 col nome di Friday Morning's regret. Dalle origini Folk Roots oggi la band é cresciuta di spessore innovando il proprio sound, con influenze rock and roll elettriche fino a testare sperimentazioni rock psichedeliche. Oggi al quinto disco dimostrano la propria profondità compositiva.Membri del gruppo: Gavin Gardiner; Jon hynes; Andrew Kekewich; Edwin huizinga.

Libri

Dopo la recente uscita in libreria, Laura Torretta presenta il suo nuovo libro «Ricomincio da ME con il Counseling» (Spazi di tras-formazione per tornare al centro del tuo ben-essere). In occasione di un ciclo di incontri dedicati alla promozione del libro l’autrice, counselor ad orientamento sistemico relazionale, propone al potenziale lettore, con il contributo di differenti specialisti, un dialogo sui temi del cambiamento e del ben-essere. Dopo alcuni incontri su Milano e Genova, in libreria e presso centri di formazione personale e organizzativa, il prossimo incontro su piazza genovese si terrà mercoledì 31 gennaio, alle ore 18, presso la libreria la Feltrinelli di Genova in via Ceccardi. In questo incontro interverrà Cristina Merani, Legal Counselor e Counselor Junghiana a stimolare il confronto sui possibili contributi personali e professionali della formazione di Counseling. Pubblicato in esclusiva con Aldenia, il nuovo libro di Laura Torretta è un volume sul Counseling, una filosofia esistenziale che ha radici nel 1800, un insieme di competenze e abilità, una professione nata negli USA negli anni ’50. Scritto da una donna che ha ricominciato, oltre gli «anta», con il Counseling: manager per 25 anni in azienda dedica questo libro a persone e organizzazioni in cerca di cambiamento e ben-essere sostenibile in ogni relazione e sistema di appartenenza. Volutamente semplice e accessibile, il volume è rivolto a persone che desiderano intraprendere un percorso di cambiamento e tras-formazione per migliorare la propria qualità di vita, sviluppare consapevolezza sui propri obiettivi e sulle proprie risorse.

Osservare la Luna

All'Osservatorio Astronomico del Righi, la Luna è protagonista la sera di mercoledì 31 gennaio quando, a partire dalle 21, sarà di scena la Superluna, la Luna Piena alla minima distanza dalla Terra. Inoltre, trattandosi anche del secondo plenilunio del mese di gennaio, in questi casi, relativamente rari, la Luna Piena viene anche definita Luna blu sulla base del detto anglosassone Once in a blue moon. Si può allora dire che mercoledì 31 gennaio avremo una Superluna blu e, condizioni meteo permettendo, vi aspetta l'osservazione al telescopio del nostro satellite naturale fra mari, monti e crateri. In Aula Planetario, sempre a partire dalle 21, avrà luogo la proiezione «Che fai tu Luna in ciel»; mentre nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, ancora a partire dalle 21, si terrà la speciale proiezione full-dome «A cavallo di un raggio di luce», una nuova proiezione che vi farà esplorare l'universo a bordo di un raggio di luce partito da una galassia lontana lontana... Le attività che è possibile seguire variano da una soltanto (una proiezione in planetario, il laboratorio didattico, l'osservazione al telescopio) a una combinazione fra esse, a scelta dei visitatori.

Gusto

Mercoledì 31 gennaio, l’enologo e agronomo Giancarlo Stellini terrà una conferenza sui Vini Naturali seguita da degustazioni eno-gastronomiche offerte dall'istituto Alberghiero Nino Bergese. L'incontro, moderato da Maurizio Sentieri docente di scienza e cultura dell’alimentazione, illustra un nuovo modo di fare agricoltura nel rispetto della natura e delle specificità ambientali e culturali di un territorio. Niente chimica in vigna e in cantina, ma la ricerca dell'equilibrio del luogo, della sua biodiversità e delle tradizioni, ponendo al centro il suolo e il lavoro dell’uomo. «I vini naturali sono prodotti in cantine che hanno una flora autoctona e lieviti cresciuti al suo interno – spiega Giancarlo Stellini - Le uve provengono da vigneti in cui il suolo è vivo e la microflora batterica e fungina ne mantiene la fertilità naturale. La piccola fauna (talpe e grandi lombrichi) provvede ad areare e rimescolare il terreno e l’erba cresce spontanea, tenuta a bada solo con interventi meccanici (taglio o rullatura). Si riduce al minimo l’impiego di zolfo e rame per difendere le viti». L'appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è alle ore 15,30 davanti ai cancelli di villa Sauli Podestà, via Pra 70.