S'inventa di essere vittima di bullismo, i genitori pagano i danni all'accusato

SAVONA - I genitori di un ragazzino di 11 anni che si era inventato di essere vittima di bullismo e aveva denunciato ai carabinieri due coetanei e un quattordicenne, dovranno risarcire il quattordicenne ingiustamente accusato e la madre di lui per il danno biologico sofferto.

E' successo a Savona. I fatti risalgono al 2013 quando il ragazzino aveva denunciato, tramite la madre, di essere vittima di bullismo da parte dei tre che non solo gli avevano chiesto denaro ma lo avevano minacciato e picchiato. Dopo cinque mesi però il ragazzino ha ritrattato tutto, confessando di aver mentito: il giudice, accolta la richiesta del pubblico ministero, ha archiviato le accuse a carico del quattordicenne, unico imputabile dei tre. A distanza di quattro anni, una sentenza del tribunale civile ha condannato i genitori del ragazzino che si era inventato tutto a risarcire per 7.800 euro il quattordicenne e la madre per il danno biologico subito e per circa mille euro di danni patrimoniali.