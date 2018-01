Nonna pizzicata alla guida senza patente, le era stata revocata un anno fa

LA SPEZIA - Una anziana di 77 anni continuava a guidare nonostante la patente le fosse stata revocata oltre un anno fa per un'infrazione. Per questo la pensionata è stata denunciata dai carabinieri di Ameglia che l'hanno sorpresa alla guida della sua utilitaria nel cuore della notte.

I militari stavano svolgendo alcuni controlli su strada per la prevenzione ai furti quando hanno fermato la pensionata. La donna in un primo momento ha detto di essersi dimenticata la patente di guida a casa. Ma dalla verifica al terminale dei carabinieri è emersa la verità. La nonnina è stata quindi denunciata per violazione al codice della strada e l'auto le è stata sequestrata in attesa di confisca.