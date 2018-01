Eventi a Genova, 6 cose da fare martedì 30 gennaio

GENOVA – Concerti, spettacoli a teatro, cultura e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti dell'inizio della settimana.

Tributo a Frank Sinatra

Martedì 30 gennaio, alle 18, nella Sala Chierici della Biblioteca Berio , Riccardo Tolomelli presenta l'evento tributo a Frank Sinatra. Riccardo Tolomelli, cantante e grande specialista e collezionista di Frank Sinatra presenterà alla sala Chierici un video inedito, realizzato in occasione del centenario della nascita del grande crooner.

A teatro

Da martedì 30 gennaio, torna al Teatro Duse «Le prénom» diretto da Antonio Zavatteri. Una cena tra amici diventa, complice uno scherzo innocente, un tutti contro tutti travolgente, punteggiato di battute fulminanti che lo hanno reso un successo applauditissimo in tutta Italia. Lo spettacolo impone subito i ritmi giusti, il dialogo scorre veloce, scoppiettante e così parte una delicata macchina ad orologeria intrisa di meccanismi perfetti.

Spettacolo

Un film di culto, «Il sorpasso», capolavoro di Dino Risi, trova nuove possibilità nell’adattamento scenico di Micaela Milano e nella regia di Guglielmo Ferro. Ma al centro resta sempre una fiammante spider. Appuntamento al Teatro della Corte, dal 30 gennaio al 4 febbraio 2018. Un mito le cui battute sono entrate nel linguaggio comune, un vero e proprio capolavoro che ha fotografato al meglio un momento storico, un modo di essere e di vivere. «Il sorpasso», come tante commedie all’italiana, racconta molto di più di quel che mostra. Il film di Dino Risi approda oggi a teatro grazie alla coraggiosa e apprezzabile versione della drammaturga Micaela Milano e del regista Guglielmo Ferro. E se pure restano indimenticabili Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant, lo spettacolo ha la forza di trattare la sceneggiatura come un testo contemporaneo, svelandone ulteriori potenzialità.

Libri

Martedì 30 gennaio, dalle 18, alla Libreria Feltrinelli (via Ceccardi), incontro con l'autrice Angela Bubba che presenta il libro «Preghiera d'acciaio» (Bompiani). Interviene Valentina Evelli, giornalista di Repubblica. Sei ragazzi decidono di andare incontro al loro carnefice, l'uomo che in passato gli ha fatto del male e li ha resi per sempre prigionieri di un trauma. Fra appostamenti e attese, meditando piani di attacco e scambiando promesse, riusciranno a fronteggiare ciò che più li spaventa, il mostro che inseguono come un miraggio e di cui progettano spietatamente la fine. Ognuno agirà però con le proprie strategie, ognuno col proprio sguardo incandescente su un mondo che brilla di frantumi. Maria, Leo, Cecilia, Eric, Andrea. E la protagonista, il cui percorso sarà insieme viaggio e riscoperta di sé, allucinazione e diario intimo, paura e speranza. L'aiuteranno in questo cammino gli insegnamenti di un cacciatore, e i co...lloqui con un maestro senza pari. Lo specchio della natura donerà la rivelazione per il riscatto, mentre l'esercizio della scrittura il coraggio per poterlo raccontare. Quasi sottovoce, attraverso l'esplosione sorda di tutti i sentimenti, e sul confine minato della vendetta che può insegnare anche a perdonare, perdonare soprattutto se stessi. Su una strada fatta di sogni e spari di fucile,di parole e proiettili che procedono senza tregua, avanza così un'anima e la sua ascensione a un'altra vita, alla cortina di filo spinato prima della libertà.

Arte e cinema

A inaugurare il nuovo calendario di eventi cinematografici che, grazie alla tecnologia del cinema digitale, faranno vivere su grande schermo tutta la ricchezza delle mostre, degli artisti e dei musei più importanti del mondo, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, ci sarà David Hockney dalla Royal Academy of Arts, il docufilm che racconta le due grandi mostre dedicate all’artista negli ultimi cinque anni dalla Royal Academy of Arts di Londra. Membro della Royal Academy dal 1991, David Hockney - uno degli artisti britannici più famosi al mondo - ha un rapporto unico con l’istituzione, per i cui spazi realizza le due mostre ad hoc, trasformandole in due eventi spettacolari.Ecco dove si potrà vedere nelle sale a Genova e in Liguria: cinema Corallo; Uci Cinemas Fiumara.

Per i più piccoli

Martedì 30 gennaio, alle16.30, appuntamento per i più piccoli a «Dialogo nel Buio». Con l’aiuto della guida, i giovani partecipanti (5-11 anni) hanno l’occasione di riscoprire la percezione sonora mediante il linguaggio del corpo e l’uso di strumenti musicali, emozionandosi e divertendosi nell’oscurità. Durata attività: 45 minuti circa. La prenotazione è obbligatoria entro le 12 di martedì 30 gennaio a: 010 0984510 o alla mail info@dialogonelbuio.genova.it.