Premio Andersen, la novità di quest'anno è la graphic novel

GENOVA – Una sezione per la fiaba inedita dedicata alla 'graphic novel' sarà la novità della 51/ma edizione del Premio Andersen, il premio internazionale per i migliori autori della letteratura per l'infanzia organizzato ogni anno dal Comune di Sestri Levante, con il sostegno e il patrocinio della Regione Liguria. L'evento è stato presentato oggi pomeriggio a Genova dal sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio insieme all'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

«I favolisti potranno partecipare al bando da oggi al 23 marzo inviando i loro elaborati via web. Con l'appuntamento finale in occasione dei quattro giorni della 21/ma edizione dell'Andersen Festival dal 7 al 10 giugno, una giuria prestigiosa premierà la fiaba migliore», spiega Ghio.

«Il tema di quest'anno sarà 'La memoria e il futuro', uno spunto importante annunciato proprio alla vigilia del Giorno della Memoria», ha detto Cavo.