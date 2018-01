Eventi a Genova, 7 cose da fare il 27 e il 28 gennaio

GENOVA – Concerti, teatro, visite culturali e appuntamenti con la storia. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana genovese

Mr Rain in città

Domenica 28 gennaio 2018, alla Libreria Mondadori di Genova (via XX Settembre), «Mr. Rain» incontra il pubblico e firma le copie dell'album «Butterfly Effect». L'incontro è fissato per le ore 15. Chi acquista il cd Butterfly Effect presso il Mondadori Bookstore da venerdì 26 gennaio, riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con «Mr. Rain». Dopo i successi dei singoli I grandi non piangono mai e Carillon(certificati Platino per le vendite), il 26 gennaio esce Butterfly Effect, il nuovo album di «Mr. Rain», l’one man band del rap italiano, i cui video hanno superato i 35 milioni di views. Da fine gennaio «Mr. Rain» incontrerà i fan negli store delle principali città italiane. «Butterfly Effect» è il diario personale della vita di «Mr. Rain», ogni canzone è una pagina che lo compone a cui sono affidati ricordi, pensieri, momenti, idee e storie. Un album cantautorale dalle radici rap curato in ogni dettaglio dallo stesso «Mr. Rain», vero e proprio self-made rapper che da sempre scrive personalmente i suoi testi e produce da solo le basi. Il risultato di questa totale indipendenza creativa, dalla fase di scrittura a quella di produzione delle musiche, è un disco dai testi importanti a cui fanno da tappeto basi originali che rendono il genere di «Mr. Rain» diverso, particolare e in cui si parla di musica, d’amore, di gratitudine, di sacrifici e determinazione, in modo mai banale, e vengono toccati con lucidità e crudezza temi profondi come la dipendenza, il suicidio e la solitudine.

Concerto per la Memoria

Domenica 28 gennaio, alle 21, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, appuntamento con Tehillim, la musica di Salomone Rossi. Concerto per la Memoria 2018. Protagonista l'Ensemble Chiaroscuro, con Fabrizio Haim Cipriani violino e direzione. Concerto nell'ambito di La voce e il tempo - II edizione, a cura di Paola Cialdella e Vera Marenco. In collaborazione con Centro Primo Levi. Chiaroscuro arricchisce la monografia dedicata a Salomone Rossi, eccellente ed originale compositore alla corte dei Gonzaga insieme a Monteverdi, con madrigali, canzoni e salmi in lingua ebraica. Con MFabrizio Haim Cipriani violino e direzione; Elisa Franzetti, Paola Cialdella, Matteo Armanino - voci; Lorenzo Cavasanti, flauto; Antonio Fantinuoli, viola da gamba e cello; Elisa La Marca, tiorbaonteverdi, con madrigali, canzoni e salmi in lingua ebraica.

Musica live

Al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure. Il concerto del sabato, in programma il 27 gennaio 208, è con il Note Noire Quartet. Formazione: Ruben Chaviano - violino, Roberto Beneventi - fisarmonica, Tommaso Papini - chitarra, Mirco Capecchi - contrabbasso. I Note Noire Quartet nascono nel 2005 con l'idea di far convergere brani di repertori eterogenei, suoni e forme delle tradizioni zingare che hanno percorso l'Europa nel Novecento: dalle czardas ungheresi al valse musette, passando per lo swing, le hora rumene, i canti albanesi, tutte le musiche del Mediterraneo in un quartetto dove risuonano il rebetiko greco e il jazz manouche di Django Reinhardt, le danze dei gitani, i suoni dei Balcani, dove le traiettorie nomadi incrociano quelle delle musiche mitteleuropee, in una fusione felice che ancora oggi ci parla.

Jazz

Al Count Basie Jazz Club, sabato 27 gennaio, nuovo appuntamento del Sabato jazz con Alberto Marsico & Organ Logistics in concerto. Un viaggio lungo le strade del jazz contemporaneo dai sapori blues, soul e funk, con Diego Borotti - Sax Tenore/ Alberto Marsico - Organo e Massimo Sarpero - Batteria. Questo progetto di Alberto Marsico vede i musicisti affrontare un repertorio formato prevalentemente da composizioni originali nel filone del tradizionale jazz organ combo, carico di sapori blues e di contaminazioni soul e funk ma che frequentemente seguono invece percorsi di jazz più contemporaneo, con atmosfere che da muscolose si fanno più rarefatte.

Giornata della Memoria a teatro

In occasione della Giornata della Memoria a Genova, nella sera di sabato 27 gennaio, Giorgio Scaramuzzino porta in scena alla Sala Mercato del Teatro dell'Archivolto (ore 21), Razza di italiani! Uno spettacolo di teatro civile sulla campagna antisemita nell’Italia del regime (1938): come si comportarono gli italiani quando vennero promulgate le prime leggi razziali? Scavando nella nostra storia, Scaramuzzino affronta il tema dell’antisemitismo, rivolgendosi in primis alle nuove generazioni. Come si comportarono gli italiani quando il regime fascista proclamò le prime leggi razziali? Scaramuzzino affronta il tema dell’antisemitismo, rivolgendosi in primis alle nuove generazioni.

La Memoria dei luoghi

In occasione della Giornata della Memoria 2018 a Genova, in cui si celebra l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è in programma il percorso nell’antico ghetto ebraico di Genova, le cui origini risalgono al 1660, momento in cui, per cercare di dare un impulso agli affari della città diminuiti dopo la peste del 1656, fu consentito l’inserimento degli ebrei a Genova prima vietato. Appuntamento sabato 27 e domenica 28 gennaio dalle 14.30. L’itinerario sarà l’occasione per ripercorrere la storia di un quartiere carico di memoria ed emozioni (durata di due ore). Appuntamento è in Piazza della Nunziata. Nel 1492, a seguito dell’editto dell’Alhambra emanato dai sovrani di Castiglia che, dopo la Reconquista, sancì l’espulsione degli ebrei sefarditi dalla Spagna, la repubblica di Genova accolse una comunità di questi esuli, che secondo la mentalità dell'epoca, permeata da pregiudizi religiosi verso gli ebrei, vennero confinati in un'area nei pressi di via del Campo, all'interno delle vecchie mura del Barbarossa. La zona, nel 1660, divenne un vero e proprio ghetto, recintato e con gli accessi sorvegliati per evitare contatti tra ebrei e cristiani, ma già nel 1674 fu trasferito in piazza dei Tessitori, nella zona di Sarzano. Per info e prenotazione obbligatoria: 335 1278679 (WhatsApp); www.enjoygenova.it.

Per i più piccoli

Il Museo Civico di Storia Naturale Doria di Genova e l'Associazione Didattica Museale - ADM, invitano tutti i bambini dai 6 ai 12 anni a partecipare all'emozionante Notte in Museo a tema Jurassic Night, che si terrà sabato 27 gennaio alle 20.30. Quante cose entusiasmanti possono accadere passando un'intera notte in museo? Per scoprirlo basta provare un'esperienza unica come quella di dormire tra le sale del Museo di Storia Naturale e vivere una fantastica avventura! Il tema "giurassico" della prossima Notte in Museo di sabato 27 gennaio sarà l'occasione, per i giovani e intraprendenti ricercatori, di andare alla scoperta di un misterioso reperto, affrontando varie prove e cimentandosi come veri paleontologi. Bambini protagonisti dunque, per un'opportunità speciale che permette di vivere e scoprire il Museo come mai capiterà a nessun adulto. I genitori potranno accompagnare i bambini in Museo alle 20.30 del sabato per poi riprenderli la mattina dopo alle 9.30. Prenotazione obbligatoria al numero: 334 8053212.