Mozione anti burqa nei luoghi pubblici va in Consiglio a Genova

GENOVA - Una mozione della Lega Nord per vietare il burqa nei luoghi pubblici a Genova sarà discussa e votata nel prossimo Consiglio comunale. Lo ha annunciato la capogruppo del Carroccio Lorella Fontana.

«Il burqa è il peggior simbolo della sottomissione della donna all'uomo - ha detto Fontana - Chi sta in Italia almeno deve rispettare le minime regole di uguaglianza tra uomo e donna. Quello che vogliamo è di riproporre la mozione già approvata in Regione Liguria che attualmente risulta in vigore in molte città e in Regione Lombardia. Chiediamo a sindaco e giunta di mettere un divieto di entrare nei luoghi pubblici a volto coperto e a stabilire con un'ordinanza che, qualora in un locale pubblico si presenti una persona a volto coperto, venga richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per l'identificazione. Questo è un discorso di prevenzione ma anche di rispetto della dignità della donna che non va sottomessa a alcun diktat della cultura islamica che come gruppo Lega respingiamo fermamente».