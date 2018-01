In Liguria 12 mila nuovi casi di tumore all'anno

LIGURIA – Ogni anno circa 12 mila liguri si ammalano di tumore e per il 2017 sono 11.950 i casi stimati, contro 369 mila in Italia: sono i dati relativi ai nuovi casi di incidenza del tumore nella nostra Regione rilevati da un report annuale di Associazione e Fondazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e dall'Associazione italiana registri tumori (Airtum).

«E' una delle patologie che preoccupa di più i nuclei familiari – ha detto l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale presentando al San Martino la ricerca 'I numeri del cancro in Italia 2017' – Le risposte del sistema sanitario devono essere cura e prevenzione. Per la cura le Breast Unit e i dipartimenti interaziendali creati nella nostra Regione mettono al centro la persona e in rete il sistema sanitario». Sulla prevenzione, Viale ha aggiunto che «si parte dagli screening sui quali siamo impegnati con una buona adesione, ma anche l'educazione sugli stili di vita, cibo, abitudini, attività fisica, evitare fumo e alcool».