Oggi sciopero nelle mense scolastiche

GENOVA - Dopo un breve presidio sotto la sede del Comune di Genova, a Palazzo Tursi, corteo dei lavoratori della ristorazione scolastica aderenti a Filcams Cgil che hanno dichiarato uno sciopero per l'intera giornata di oggi per protestare contro quello che definiscono un «generale malcontento delle maestranze su tutto il territorio», aggiungendo che il settore «occupa un migliaio di persone come Ilva».

Dopo che una delegazione è stata ricevuta a Tursi il corteo si è mosso verso la sede della direzione generale scolastica. I lavoratori delle mense contestano gli «appalti al massimo ribasso» e, spiegano, «al sindaco chiediamo una maggiore sensibilizzazione e attenzione nei confronti degli addetti: il settore occupa un migliaio di persone, come l'Ilva, tra lavoratori diretti, impiegati e indotto». In piazza anche una delegazione dei genitori della commissione mense che hanno portato il loro striscione per solidarietà.

Le motivazioni dello sciopero sono «i frequenti ritardi ed errori costanti nelle retribuzioni, il mancato rispetto del capitolato d'appalto e del contratto nazionale applicato al settore Turismo, la tendenza generale a rincorrere lo sconto che trasforma l'assegnazione degli appalti in appalti al massimo ribasso».