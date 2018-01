Applausi per la Norma, ma 'buuh' per le scene e la regia

GENOVA - Pubblico folto al Carlo Felice per la prima di 'Norma' di Bellini. Applausi a scena aperta agli interpreti, applausi al termine, ma anche qualche 'buuh!' per gli ideatori di scene e regia. Non è stata una Norma indimenticabile. Troppe ombre in uno spettacolo alquanto confuso e poco lineare.

L'allestimento arrivava dal Massimo di Palermo e dallo Steristerio di Macerata. Un impianto scenico (firmato da Federica Parolini) fatto di reti (la foresta nella quale rimane intrappolata Norma), di tante lune invecchiate e decadenti, difili che si intrecciano e si infoltiscono. I registi Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi hanno proposto una 'loro' Norma, incoerente sul piano della gestualità, poco accurata nella caratterizzazione dei personaggi e non sempre emotivamente connessa con la partitura. Sul podio c'era Andrea Battistoni. La sua lettura, forse un po' troppo baldanzosa in alcuni momenti del primo atto, ha pienamente convinto nel secondo in cui il direttore ha trovato sonorità e eleganza lirica di forte emotività.