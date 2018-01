Truffa biglietti del bus a Genova con Sms clonati

GENOVA - Una maxi truffa ai danni dell'Amt realizzata con la clonazione dei biglietti elettronici pagati con Sms è stata scoperta dai verificatori dell'Azienda di mobilità di Genova. L'ipotesi su cui indaga la procura è che i furbetti riuscissero, con un solo biglietto elettronico, a viaggiare tutto l'anno gratis pagando 1 euro e 50 centesimi.

Il trucco consiste nel clonare il biglietto ogni volta che si sale su un bus o sulla metropolitana: a un primo superficiale controllo del verificatore il pagamento risulta regolare, ma in realtà si trattava di un Sms clonato, pagato una volta e poi utilizzato una serie innumerevole di volte e forse da più persone. L'indagine è partita lo scorso ottobre quando è stato scoperto il primo furbetto, denunciato per contraffazione del titolo di viaggio: i controllori Amt dopo avere informato gli agenti del commissariato di polizia con cui svolgono sporadicamente i servizi anti 'portoghesi', hanno segnalato l'illecito in procura inviando anche i nomi di altri 200 passeggeri.