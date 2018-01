La Liguria unita nel dire sì all'autonomia regionale

GENOVA - Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità dei votanti (Rete a sinistra/LiberaMente Liguria, gruppo di opposizione, non ha partecipato al voto) una risoluzione per chiedere una maggiore autonomia della Liguria dallo Stato.

Il documento, sottoscritto da maggioranza e opposizione, impegna la Giunta Toti a «proseguire il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa, con il coinvolgimento del Consiglio regionale». «Abbiamo approvato all'unanimità il documento sull'autonomia - dice il governatore Giovanni Toti - Siamo in marcia, tutti insieme, verso un futuro di maggiore efficienza, libertà e vicinanza della politica ai cittadini».

«Prendiamo atto della mancanza di volontà da parte di Toti a dare la parola ai cittadini attraverso un referendum sull'autonomia», commenta il M5S. Il Pd ha espresso soddisfazione per «l'approvazione all'unanimità di una sua mozione sull'autonomia finanziaria dei porti liguri che consentirà di finanziare opere infrastrutturali strategiche».