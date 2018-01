Nasce la banca delle ricette grazie alla cucina didattica multimediale

SAVONA - Nasce la «Banca delle ricette» per conservare la tradizione culinaria di Alassio ma anche rivisitarla. Prenderà vita con un video-ricettario lanciato dall'istituto alberghiero e dal Comune. L'iniziativa nasce per #anno del cibo, promosso dai ministeri dei Beni Culturali e dell'Agricoltura. Le video-ricette saranno realizzate nella cucina didattica multimediale dell'istituto. Il progetto coinvolgerà associazioni, circoli, storici e nonne. «Stiamo cercando testimonial - spiega Franco Laurei, responsabile del Centro studi dell'istituto alberghiero – che possano venire nella nostra cucina didattica multimediale a insegnare ai nostri ragazzi come si realizzano i piatti della tradizione. Viviamo nella società 2.0 ma le ricette rischiano di perdersi, noi vogliamo realizzarle, filmare la preparazione e metterle in rete mostrando tradizione e innovazione». Nella banca si troverà come si prepara la ventre, antica ricetta a base di interiora di tonno essiccate, o il brandacujun, a base di stoccafisso.