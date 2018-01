Turismo: la Liguria mantiene le sue 15 bandiere arancioni del TCI

GENOVA - Sono 15 i borghi della Liguria, che il Touring Club Italiano nel triennio 2018-2020 ha confermato 'Bandiera Arancione', il riconoscimento ai Comuni dell'entroterra con meno di 15 mila abitanti che «si distinguono per un'offerta turistica di eccellenza e un'accoglienza di qualità».

Si tratta di Airole, Apricale, Dolceacqua, Perinaldo, Pigna, Seborga e Triora a Imperia, Brugnato, Castelnuovo Magra, Pignone e Varese Ligure a La Spezia, Castelvecchio di Rocca Barbena, Sassello e Toirano a Savona e Santo Stefano d'Aveto a Genova. Il riconoscimento 'Bandiera arancione' è nato in Liguria 20 anni fa grazie al contributo dell'assessorato al Turismo della Regione diventando gradualmente un marchio nazionale attribuito dal TCI con l'obiettivo di valorizzare le buone pratiche d'accoglienza e le eccellenze dell'entroterra.

«La premiazione torna in Liguria, dove tutto è cominciato, dopo 20 anni, l'idea di valorizzare i borghi dell'entroterra è una delle ricette per il successo del nostro Paese – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il turismo in Italia negli ultimi anni è cresciuto, ma non ai ritmi che meriterebbe, oggi sfruttiamo motivi geopolitici seri, la nostra offerta turistica è molto più frastagliata sul territorio rispetto a Parigi o Londra, le bandiere arancioni lo dimostrano».