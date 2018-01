Arriva il Freccia Rossa diretto Genova-Venezia, nessun cambio

GENOVA - Il 27 febbraio sarà inaugurato un nuovo collegamento ferroviario diretto 'Freccia Rossa' Genova-Venezia e per la prima volta l'ammiraglia della flotta Trenitalia sbarcherà in Liguria. Lo ha annunciato il governatore della Regione Giovanni Toti ieri a margine della visita dell'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, alla sede della Regione Liguria per gli auguri di buon anno. «Il viaggio inaugurale partirà da Genova, a Venezia incontreremo il governatore Zaia per suggellare l'alleanza tra le due gloriose antiche Repubbliche marinare», ha detto Toti.

«Un piccolo passo avanti ma fondamentale per le nostre Regioni, ci porta nell'era moderna delle ferrovie facendo sbarcare l'ammiraglia della flotta Fs in Liguria. Si andrà da Genova a Venezia senza cambiare a Milano, con un treno che partirà da Genova attorno alle 7:00 e che sarà a Milano in poco più di un'ora e venti minuti, e poi a Venezia», ha spiegato Toti.