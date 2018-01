Eventi a Genova, 11 cose da fare il 20 e il 21 gennaio

GENOVA – Spettacolo, concerti, libri, auto e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti del weekend genovese.

Salvatore Esposito di Gomorra a Genova

Appuntamento da non perdere al Casa Mia Club di Genova: nella serata di sabato 20 gennaio dalle 23, ospite del locale genovese del Gotha Saturday sarà Genny Savastano, protagonista assoluto della serie tv Gomorra che ha incollato alla tv gli italiani, ovvero l'attore Salvatore Esposito. Dopo che in consolle hanno suonato personaggi come Skin (voce degli Skunk Anansie), Claudio Coccoluto, Tommy Vee, JP Candela e Mauro Ferrucci, il Casa Mia Club ospita un giovane attore salito alla ribalta nella serie tv Gomorra nei panni di Genny Savastano, ovvero Salvatore Esposito. L'artista sarà nel salotto del Casa Mia, in una serata caratterizzata da musica house dance e un pubblico giovane/adulto (over25). In consolle i deejay Max Giannini (che è anche il direttore artistico del locale) e Danilo Quaranta.

Swing al Mercato del Carmine

Sabato 20 gennaio, alle 19.30, appuntamento al Mercato del Carmine di Genova con la serata Swing Market. Ripartono, così, le serate a ritmo swing. In attesa di una nuova collaborazione alle porte con la scuola di Mash Up swing, sul palco arrivano i Simon&Philips, con esileranti esibizioni dei ballerini della scuola. Per info e prenotazioni 010 2469184; eventi@mercatodelcarmine.it.

Concerti

Sabato 20 gennaio, alle 22, appuntamento con il concerto degli «Sboom» ai Giardini Luzzati di Genova. Primo concerto del 2018 per la super chiacchierata boyband del ponente ligure ha di recente accolto un nuovo membro. Si potrà scoprire solo venendo al live.

Musica live

Sabato 20 gennaio alle 21.30), fa tappa al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure il Secret Firestour del gruppo «Ofeliadorme». Il trio è una tra le band italiane selezionate per esibirsi al Sxsw ad Austin (TX) nel marzo 2017. Il nuovo full lenght Secret Fires è uscito lo scorso 17 marzo 2017 per la label londinese HB Recordings/PIAS e in Italia per Al-kemi Records/Warner. Otto tracce registrate e prodotte da Howie B. Un sound straniante e intenso a cavallo tra dream-wave, alt-rock, shoegaze ed elettronica; liriche minimali messe in risalto dalla voce sensuale e al contempo eterea di Francesca Bono. Ingresso concerto: 8 euro. Chi fosse sprovvisto di tessera Arci può tesserarsi all'ingresso al costo di euro 10 euro / under 18 5 euro - tessera valevole su tutto il circuito nazionale Arci (per le convenzioni visitare il sito www.arci.it oppure www.arciliguria.it).

A teatro

Al Teatro Garage, sabato 20 gennaio, alle 21, in scena «7 minuti». Un'azienda tessile viene comprata da una multinazionale. Sembra che non si preparino licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Però c'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Chiuse in una stanza a discutere, undici donne dovranno decidere se accettare la riduzione di sette minuti della pausa pranzo. Sette minuti sembrano pochi e la delegata del Consiglio di fabbrica all'inizio è la sola ad avere dei dubbi. Ma a poco a poco il dibattito si accende e ognuna delle donne dovrà ripercorrere pubblicamente la propria vita prima di arrivare al voto. Il testo prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto in Francia per raccontare la vita di undici donne diverse per età, provenienza, esperienze di vita, paure e ossessioni, per raccontare uno spaccato della società di oggi nella quale i lavoratori sono sempre meno tutelati al cospetto di un «padrone» sempre più anonimo. Appuntamento al Teatro Garage di Genova con lo spettacolo «7 minuti», nei giorni di sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Libri

In Via del Campo 29 rosso, appuntamento sabato 20 gennaio alle 17.30, quando Nando Mainardi presenta il libro «L'importante è esagerare. Storia di Enzo Jannacci» (Vololibero). Presente, oltre all'autore, Renato Tortarolo, giornalista del Secolo XIX. L'importante è esagerare non è soltanto il titolo di una canzone: è una dichiarazione di guerra, una confessione esistenziale. Di certo Enzo Jannacci - il suo autore e interprete - è stato il cantautore più esagerato della storia della canzone, in grado di unire opposti normalmente inconciliabili: la tristezza e l'allegria, la tragedia e la farsa, la disperazione e la leggerezza. Coerentissimo dal punto di vista poetico, eppure ogni volta in grado di spiazzare e stupire. Popolare, eppure anticonformista e distante dai gusti e dalle preferenze del grande pubblico. Con la sua aria stranita, Jannacci ha saputo cantare come nessun altro gli ultimi della pista: i barboni, i tossici, le puttane, i telegrafisti dal cuore urgente, quelli che aspettano il tram, le donne che passano tristi serate in latteria, gli uomini a metà. È apparso sulla scena con la freschezza di un Buster Keaton nato dalle parti di Lambrate alla periferia di Milano e con la genialità di un Gilbert Bécaud appena dimesso dal neurodeliri; se n'è andato con un'ultima, meravigliosa e definitiva interpretazione di El portava i scarp del tennis. Una storia artistica unica e irripetibile, che merita di essere conosciuta ed esplorata.

Auto storiche

Domenica 21 gennaio, sono attese in Albaro una cinquantina di auto storiche pronte a partecipare al Circuito d’Albaro, tradizionale appuntamento di inizio stagione organizzato dal Veteran Car Club Ligure in collaborazione con il Municipio Medio Levante e il CIV Arbà. Il programma prevede l’arrivo delle auto storiche entro le ore 9 in Piazza Leopardi. Completate le iscrizioni e le verifiche, verrà dato il via. Da Piazza Leopardi le auto percorreranno via Boselli, via Righetti e via Zara per poi fare ritorno in Piazza Leopardi. La manifestazione si articolerà su tre giri del Circuito. Come nelle ultime edizioni, saranno presenti anche alcune moto storiche del VccLigure. Pranzo e premiazione concluderanno il primo appuntamento stagionale del sodalizio genovese. Info e iscrizioni: 345 2120980; www.vccligure.com.

Per i più piccoli

Al Teatro dell'Ortica, domenica 21 gennaio alle 16, la nuova produzione di Teatro dell'Ortica, è un adattamento della celebre fiaba americana «Il mago di Oz», interpretata con l’ausilio di pupazzi, immagini ed animazione teatrale. Il viaggio di Dorothy verso Oz si trasforma in un percorso ad ostacoli che i bambini del pubblico dovranno superare insieme a lei e ed i suoi amici. Età 4/10 anni. Dopo lo spettacolo, merenda offerta da Coop Liguria e laboratorio a cura di Spazio Famiglia Val Bisagno.

Musical

I personaggi della DreamWorks campioni d’incassi con i film Madagascar saranno i protagonisti di un musical esuberante e brillante: Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopotamo sono le grandi star dello Zoo di New York. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 gennaio al Teatro Politeama Genovese. Legati tra loro da una forte amicizia, quando una sera la gabbia uno di loro è vuota, gli altri evadono per andare alla ricerca dell’amico scomparso. Si troveranno insieme su una nave diretta verso l’Africa. Questa verrà dirottata da un gruppo di bizzarri pinguini che complottano per raggiungere l’Antartide. Così i quattro amici, vissuti sempre in cattività, dovranno imparare cosa vuol dire vivere nella natura selvaggia. Un inaspettato viaggio li porterà nel selvaggio e folle mondo di Re Julien in Madagascar che li accoglierà sulle note della hit Move It, Move It. Madagascar è un inno all’amicizia dedicato a un pubblico di ogni età, una traversata oceanica che porterà gli spettatori dalla giungla urbana dei grattacieli di New York alle spiagge della fantastica isola africana.

La famiglia a teatro

Dalla loro timida comparsa nel mondo dello spettacolo più di dodici anni fa, gli Jashgawronsky Brothers hanno fatto molta strada. Lasciato il loro orfanotrofio nella lontana Armenia, si sono diretti verso il mondo occidentale, e approdati in Italia, hanno cominciato a girare l'Europa in cerca di fortuna. Appuntamento domenica 21 gennaio al Teatro della Tosse. Con i loro strani strumenti costruiti con materiale di riciclo, si prodigano in una centrifuga creativa che spazia dal pop alla musica classica, passando per il jazz e i classici del rock. La loro musica può forse sembrare povera di risorse ma è senza dubbio ricca di intelligenza e divertimento. Rimane il fatto che questi quattro straordinari fratelli dall'aspetto strampalato continuano a conquistare il cuore di tutti e non intendono certo fermarsi!

Scienza e bambini

La scienza si fa a misura di bambino domenica 21 gennaio, presso il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria. Gli operatori didattici di ADM - Didattica Museale propongono due appuntamenti rispettivamente al mattino per i bimbi più piccolini e al pomeriggio per i più grandicelli. Alle 11.15 è in programma «Semino vuole diventare grande, che ha bisogno di tutto l'aiuto possibile per trasformarsi in una bellissima pianta». I bambini dai 3 ai 5 anni sono attesi in museo per partecipare all'attività, giocando con gli elementi naturali e aiutando tutti insieme il piccolo Semino. Il laboratorio ha la durata di durata 1 ora e un costo di 6 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria al numero 334 8053212. Alle 15 si svolgerà invece l'attività «Alchimia, scienza o magia?», rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni. I piccoli amanti di stranezze o magie, che si interrogano sui perché delle cose, sono invitati nelle sale del Museo di Storia Naturale: basteranno degli esperimenti per distinguere la realtà dalla magia? La durata del'incontro è di 1 e 20 e il costo di 5 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria al numero 334 8053212.