Aveva 2,5 milioni di Titoli falsi, beccato al porto di Genova un richiedente asilo

GENOVA - Un richiedente asilo nigeriano ospite di un centro di accoglienza di Napoli è stato denunciato dalla Guardia di finanza perché trovato in porto a Genova mentre stava per imbarcarsi per la Sardegna con oltre 2.250 ordini di pagamento dell'Istituto di intermediazione finanziaria Money Gram falsi, per un valore nominale complessivo di circa 2,5 milioni di dollari.

Lo straniero, probabilmente un corriere reclutato dietro il pagamento di una cifra irrisoria, è stato scoperto dai finanzieri del II Gruppo della Guardia di finanza di Genova nel corso degli abituali controlli operati. L'operazione non è ancora finita ed è stata denominata 'Nuraghes'. Attraverso l'esame condotto con la collaborazione delle autorità americane, le fiamme gialle hanno accertato la falsità degli ordini di pagamento. I documenti sono stati sequestrati e il migrante è stato denunciato per i reati di ricettazione, falsità contro la fede pubblica e violazioni alle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione.