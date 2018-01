Cuoco trova una cernia viva in teglia, si commuove e la libera

GENOVA - Era già sistemata nella teglia ma il ristoratore si è accorto che quella cernia da quasi due chili era ancora viva: si è commosso e l'ha fatta liberare in mare, non prima di averle dato un nome, «Marta». Succede a Camogli. Il ristoratore, ex poliziotto della Stradale appassionato di cucina e titolare di un ristorante, era appena rientrato in cucina quando ha visto nella teglia la cernia pescata quella stessa mattina. «Marta» era ancora viva, apriva e chiudeva le branchie come se non volesse rassegnarsi a finire arrosto.

Cucù Cernia. Alle ore 22,35 la Marta (così l'abbiamo chiamata) è stata liberata nel mare di Camogli. Si ringrazia il Il Marchese Ottonello che si è bagnato i piedi ... Lei ora è in viaggio verso qualche tana.. e noi tutti contenti . Ma senza la sua tenacia e voglia di vivere non c'è l'avremmo fatta... e questo vale anche per gli esseri umani. Alcuni lo chiamano miracolo.... Pubblicato da Riccardo Braghieri su Venerdì 12 gennaio 2018