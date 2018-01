Il vento infrange la vetrata della stazione

BORDIGHERA – La vetrata della sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Bordighera è crollata oggi verso le 13:30 a causa delle forti raffiche di vento che da questa mattina imperversano sulla costa ligure di Ponente. Per fortuna, in quel momento non transitava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Vigili del fuoco che sono stati particolarmente impegnato in mattinata a causa di intonaci pericolanti. In questo caso, proprio in una strada vicina alla stazione di Ventimiglia è stata transennata una porzione di marciapiede. Sempre a causa del vento a Sanremo è avvenuto un sopralluogo per mettere in sicurezza una persiana pericolante.